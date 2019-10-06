【主な結果】

■陸上競技 ▽少年男子三段跳び ②広田麟太郎（長崎日大高２） ■競泳 ▽成年男子１００㍍バタフライ ①石川慎之助（スポーツ科１） ▽同４００㍍メドレーリレー ①石川 ▽成年女子４００㍍自由形 ①小堀倭加（同１） ▽同１００㍍バタフライ ②長谷川涼香（同２） ▽同４００㍍メドレーリレー ①長谷川 ▽少年男子Ａ５０㍍自由形 ②谷口卓（豊山高３） ▽同Ｂ５０㍍自由形 ①北川凛生（同３） ▽同Ｂ１００㍍自由形 ①柳本幸之介（同１） ②清水博斗（藤沢高１） ▽同Ａ４００㍍自由形 ②瀬良紘太（豊山高２） ▽同Ｂ４００㍍自由形 ②柳本 ③清水 ▽同Ｂ１００㍍背泳ぎ ②小方颯（日大高１） ▽同Ａ２００㍍背泳ぎ ①柳川大樹（藤沢高２） ▽同Ｂ１００㍍バタフライ ②荻野倖太朗（同１） ▽同Ａ２００㍍バタフライ ①本多灯（同３） ▽同Ｂ２００㍍個人メドレー ①小方 ▽同Ａ４００㍍個人メドレー ①田渕海斗（同２） ▽同Ｂ４００㍍フリーリレー ①清水、荻野、小方 ②北川、柳本 ▽同Ａ８００㍍フリーリレー ②柳川、本多 ③瀬良 ▽同Ａ４００㍍メドレーリレー ①柳川、本多 ②谷口 ▽同Ｂ４００㍍メドレーリレー ①小方、荻野、清水 ②柳本‖東京都 ▽少年女子Ａ５０㍍自由形 ①大内紗雪（藤沢高３） ▽同１００㍍自由形 ②大内 ▽同Ｂ１００㍍背泳ぎ ①竹葉智子（目黒日大高１） ▽同Ｂ１００㍍平泳ぎ ①猪狩彩奈（藤沢高１）▽同２００㍍バタフライ ②泉原凪沙（同２） ▽同４００㍍フリーリレー ②大内 ▽同Ａ４００㍍メドレーリレー ③泉原、大内 ■ボクシング ▽成年男子ライトヘビー級 ③栗田琢郎（文理４） ▽同ミドル級 ①荒本一成（文理２） ▽同バンタム級 ①小川寛樹（危機管理３） ▽同ライトフライ級 ①松本流星（スポーツ科３） ▽少年男子ライトフライ級 ①高見亨介（目黒日大高２） ■レスリング ▽成年男子フリースタイル８６㌔級 ①石黒隼士（スポーツ科２） ▽同９７㌔級 ①吉田ケイワン（同２） ③石黒峻士（同４） ▽成年女子６２㌔級 ②熊野ゆづる（同２） ■重量挙げ ▽成年男子６１㌔級 ②益子広幸（文理４） ▽同７３㌔級 ②山根大地（スポーツ科２） ▽同８１㌔級 ②宍戸大輔（文理３） ▽少年男子９６㌔級 ①不破翔大（藤沢高３） ■自転車 ▽成年男子個人ロード・レース ①武山晃輔（スポーツ科４） ▽同１㌔タイム・トライアル ①治田知也（同３） ▽同スプリント ①中島詩音（同４） ▽同ポイント・レース ③片桐東次郎（文理３） ▽同スクラッチ ①兒島直樹（スポーツ科１） ▽同４㌔チーム・パシュート ①兒島 ■フェンシング ▽成年男子フルーレ ①松渕真平（文理２） ②井川晃暉（危機管理２） ▽成年女子フルーレ ②中屋暁（文理３） ③田口莉帆（同１） ■ゴルフ ▽成年男子 ③清水大成（国際関係３） ■スポーツクライミング ▽成年男子リード ②本間大晴（スポーツ科２）■アーティスティックスイミング ▽少年女子デュエット ③稲富愛佳（日大一高１）