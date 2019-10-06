スポーツニュース 　2020年02月07日 14:20

■茨城国体 本学勢２２種目制す 水泳、重量挙げなどで躍進

茨城国体は９月２８日から１０月８日まで開催され、本学勢は６競技２２種目で頂点に立った。

　【主な結果】
　■陸上競技　▽少年男子三段跳び　②広田麟太郎（長崎日大高２）　■競泳　▽成年男子１００㍍バタフライ　①石川慎之助（スポーツ科１）　▽同４００㍍メドレーリレー　①石川　▽成年女子４００㍍自由形　①小堀倭加（同１）　▽同１００㍍バタフライ　②長谷川涼香（同２）　▽同４００㍍メドレーリレー　①長谷川　▽少年男子Ａ５０㍍自由形　②谷口卓（豊山高３）　▽同Ｂ５０㍍自由形　①北川凛生（同３）　▽同Ｂ１００㍍自由形　①柳本幸之介（同１）　②清水博斗（藤沢高１）　▽同Ａ４００㍍自由形　②瀬良紘太（豊山高２）　▽同Ｂ４００㍍自由形　②柳本　③清水　▽同Ｂ１００㍍背泳ぎ　②小方颯（日大高１）　▽同Ａ２００㍍背泳ぎ　①柳川大樹（藤沢高２）　▽同Ｂ１００㍍バタフライ　②荻野倖太朗（同１）　▽同Ａ２００㍍バタフライ　①本多灯（同３）　▽同Ｂ２００㍍個人メドレー　①小方　▽同Ａ４００㍍個人メドレー　①田渕海斗（同２）　▽同Ｂ４００㍍フリーリレー　①清水、荻野、小方　②北川、柳本　▽同Ａ８００㍍フリーリレー　②柳川、本多　③瀬良　▽同Ａ４００㍍メドレーリレー　①柳川、本多　②谷口　▽同Ｂ４００㍍メドレーリレー　①小方、荻野、清水　②柳本‖東京都　▽少年女子Ａ５０㍍自由形　①大内紗雪（藤沢高３）　▽同１００㍍自由形　②大内　▽同Ｂ１００㍍背泳ぎ　①竹葉智子（目黒日大高１）　▽同Ｂ１００㍍平泳ぎ　①猪狩彩奈（藤沢高１）▽同２００㍍バタフライ　②泉原凪沙（同２）　▽同４００㍍フリーリレー　②大内　▽同Ａ４００㍍メドレーリレー　③泉原、大内　■ボクシング　▽成年男子ライトヘビー級　③栗田琢郎（文理４）　▽同ミドル級　①荒本一成（文理２）　▽同バンタム級　①小川寛樹（危機管理３）　▽同ライトフライ級　①松本流星（スポーツ科３）　▽少年男子ライトフライ級　①高見亨介（目黒日大高２）　■レスリング　▽成年男子フリースタイル８６㌔級　①石黒隼士（スポーツ科２）　▽同９７㌔級　①吉田ケイワン（同２）　③石黒峻士（同４）　▽成年女子６２㌔級　②熊野ゆづる（同２）　■重量挙げ　▽成年男子６１㌔級　②益子広幸（文理４）　▽同７３㌔級　②山根大地（スポーツ科２）　▽同８１㌔級　②宍戸大輔（文理３）　▽少年男子９６㌔級　①不破翔大（藤沢高３）　■自転車　▽成年男子個人ロード・レース　①武山晃輔（スポーツ科４）　▽同１㌔タイム・トライアル　①治田知也（同３）　▽同スプリント　①中島詩音（同４）　▽同ポイント・レース　③片桐東次郎（文理３）　▽同スクラッチ　①兒島直樹（スポーツ科１）　▽同４㌔チーム・パシュート　①兒島　■フェンシング　▽成年男子フルーレ　①松渕真平（文理２）　②井川晃暉（危機管理２）　▽成年女子フルーレ　②中屋暁（文理３）　③田口莉帆（同１）　■ゴルフ　▽成年男子　③清水大成（国際関係３）　■スポーツクライミング　▽成年男子リード　②本間大晴（スポーツ科２）■アーティスティックスイミング　▽少年女子デュエット　③稲富愛佳（日大一高１）

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