スポーツニュース 　2020年02月07日 14:03

■射撃関東学生秋季　個人２種目で表彰台独占　男子は団体３連覇

　射撃の関東学生選手権秋季大会が９月１２日から１５日まで埼玉県長瀞町の長瀞射撃場で行われ、団体で本学男子が３連覇、女子は準優勝した。

　男子団体は１０㍍エア・ライフル立射６０発、５０㍍ライフル三姿勢１２０発の２種目とも１位。女子団体は１０㍍エア・ライフル立射６０発が２位、５０㍍ライフル三姿勢１２０発が３位だった。
　男子個人１０㍍エア・ライフル立射６０発は、８人によるファイナルに本学の６人が進出。花川直樹（危機管理３‖大阪・箕面自由学園高）が優勝、渡辺琉仁（経済２‖埼玉・栄北高）が準優勝、遠藤雅也（法３‖岐阜・関有知高）が３位と２年連続で表彰台を独占。
　同５０㍍ライフル三姿勢１２０発も５人がファイナルに進み上竹強仁（法３‖栃木・真岡工高）が優勝、以西鷹一郎（スポーツ科２‖徳島・城西高）が準優勝、花川が３位。
　同１０㍍エア・ピストル立射６０発は徳永大輔（危機管理３‖滋賀・水口高）が優勝、広瀬元也（スポーツ科２‖広島・美鈴が丘高）が３位。
　女子個人５０㍍ライフル三姿勢１２０発は竹沢海都（経済３‖福井・足羽高）が準優勝。同１０㍍エア・ピストル立射６０発は千葉叶美（危機管理１‖埼玉・国際学院高）が優勝、佐成優偉麗（スポーツ科４‖石川・金沢辰巳丘高）が準優勝。
　男女混合の５０㍍ライフル伏射６０発は上竹が優勝、別府一樹（同４‖埼玉・栄北高）が準優勝した。
　

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