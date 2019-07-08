本学付属校は昨年より５校多い２０校が出場する。

（８月１日判明分）

▽日大高 陸上

▽日大二高 自転車

▽日大三高 テニス

▽三島高 陸上、テニス

▽東北高 陸上、体操、相撲

▽櫻丘高 陸上、ソフトテニス

▽鶴ケ丘高 重量挙げ

▽藤沢高 陸上、ソフトテニス、重量挙げ、レスリング

▽豊山高 卓球、自転車

▽山形高 ハンドボール、ボクシング、テニス

▽土浦日大高 陸上、バスケットボール、柔道、剣道、バレーボール

▽札幌日大高 陸上、カヌー、剣道

▽宮崎日大高 陸上、柔道、体操、剣道、テニス、レスリング

▽佐野日大高 陸上、剣道

▽長野日大高 陸上、柔道、剣道、弓道

▽長崎日大高 陸上、柔道、サッカー、空手

▽土浦日大中教校 陸上

▽大垣日大高 陸上、柔道

▽岩瀬日大高 卓球

▽目黒日大高 ボクシング