校友・付属校ニュース 　2019年08月28日 16:06

■全国高校総体 頂点を目指す夏始まる 付属高２０校が出場

全国高校総合体育大会が７月２４日から８月２０日まで鹿児島、熊本、宮崎、沖縄の４県と和歌山県（ヨット競技のみ）で行われる。

本学付属校は昨年より５校多い２０校が出場する。
　（８月１日判明分）
　▽日大高　陸上
　▽日大二高　自転車
　▽日大三高　テニス
　▽三島高　陸上、テニス
　▽東北高　陸上、体操、相撲
　▽櫻丘高　陸上、ソフトテニス
　▽鶴ケ丘高　重量挙げ
　▽藤沢高　陸上、ソフトテニス、重量挙げ、レスリング
　▽豊山高　卓球、自転車
　▽山形高　ハンドボール、ボクシング、テニス
　▽土浦日大高　陸上、バスケットボール、柔道、剣道、バレーボール
　▽札幌日大高　陸上、カヌー、剣道
　▽宮崎日大高　陸上、柔道、体操、剣道、テニス、レスリング
　▽佐野日大高　陸上、剣道
　▽長野日大高　陸上、柔道、剣道、弓道
　▽長崎日大高　陸上、柔道、サッカー、空手
　▽土浦日大中教校　陸上
　▽大垣日大高　陸上、柔道
　▽岩瀬日大高　卓球
　▽目黒日大高　ボクシング

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