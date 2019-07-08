校友・付属校ニュース 2019年08月28日 16:06
■全国高校総体 頂点を目指す夏始まる 付属高２０校が出場
全国高校総合体育大会が７月２４日から８月２０日まで鹿児島、熊本、宮崎、沖縄の４県と和歌山県（ヨット競技のみ）で行われる。
本学付属校は昨年より５校多い２０校が出場する。
（８月１日判明分）
▽日大高 陸上
▽日大二高 自転車
▽日大三高 テニス
▽三島高 陸上、テニス
▽東北高 陸上、体操、相撲
▽櫻丘高 陸上、ソフトテニス
▽鶴ケ丘高 重量挙げ
▽藤沢高 陸上、ソフトテニス、重量挙げ、レスリング
▽豊山高 卓球、自転車
▽山形高 ハンドボール、ボクシング、テニス
▽土浦日大高 陸上、バスケットボール、柔道、剣道、バレーボール
▽札幌日大高 陸上、カヌー、剣道
▽宮崎日大高 陸上、柔道、体操、剣道、テニス、レスリング
▽佐野日大高 陸上、剣道
▽長野日大高 陸上、柔道、剣道、弓道
▽長崎日大高 陸上、柔道、サッカー、空手
▽土浦日大中教校 陸上
▽大垣日大高 陸上、柔道
▽岩瀬日大高 卓球
▽目黒日大高 ボクシング
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