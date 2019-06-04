総合ニュース 　2019年07月03日 18:57

■春の叙勲 本学関係者は９人　旭日中綬章に佐藤重芳氏

　内閣府は５月２１日、春の叙勲受章者を発表した。本学関係者の中綬賞以上の受賞者は９人だった。（敬称略　５月２７日判明分　年齢は５月２１日現在）

　▼旭日中綬章
　佐藤重芳（７４歳、１９６７年経済卒＝元全国森林組合連合会代表理事会長）　山田長満（７１歳、７１年商卒＝川崎商工会議所会頭）
　▼瑞宝中綬章
　勝田基嗣（７９歳、６２年理工卒＝本学名誉教授、元生産工学部教授）　黒川貢三郎（７９歳、６５年大学院法学研究科修士課程修了＝本学名誉教授、元法学部教授）　小池洋司（７４歳、６７年法卒＝元岡山地方検察庁検事正）　舌津一良（７０歳、７４年大学院理工学研究科修士課程修了＝元文部科学省文教施設企画部長）　田中誠一（８３歳、５８年東京教育大学（現、筑波大学）体育卒＝東海大学名誉教授、元三島高等学校教諭）　平澤明（７０歳、７１年法卒＝元会計検査院事務総長官房審議官）　松村雅生（７０歳、７２年鹿児島大学法文卒＝本学大学院法務研究科客員教授、元大学院法務研究科教授、元総務省大臣官房審議官）

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