▼旭日中綬章

佐藤重芳（７４歳、１９６７年経済卒＝元全国森林組合連合会代表理事会長） 山田長満（７１歳、７１年商卒＝川崎商工会議所会頭）

▼瑞宝中綬章

勝田基嗣（７９歳、６２年理工卒＝本学名誉教授、元生産工学部教授） 黒川貢三郎（７９歳、６５年大学院法学研究科修士課程修了＝本学名誉教授、元法学部教授） 小池洋司（７４歳、６７年法卒＝元岡山地方検察庁検事正） 舌津一良（７０歳、７４年大学院理工学研究科修士課程修了＝元文部科学省文教施設企画部長） 田中誠一（８３歳、５８年東京教育大学（現、筑波大学）体育卒＝東海大学名誉教授、元三島高等学校教諭） 平澤明（７０歳、７１年法卒＝元会計検査院事務総長官房審議官） 松村雅生（７０歳、７２年鹿児島大学法文卒＝本学大学院法務研究科客員教授、元大学院法務研究科教授、元総務省大臣官房審議官）