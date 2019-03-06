総合ニュース 　2019年03月27日 19:02

■１万６６６７人卒業　卒業式は３月２５日に挙行

　２０１８年度の卒業者数は大学院、学部、通信教育、短期大学部合わせて１万６６６７人となった。卒業式は３月２５日、東京・九段の日本武道館で午前１０時と午後１時の２回に分けて行われる。

学部ごとの卒業生数は次の通り（３月１５日現在）
　▽大学院
　（修士）１０４０人
　（博士）１３１人
　（専門職学位）３６人
　▽法学部
　（一部）１５９２人
　（二部）６４人
　▽文理学部１９５９人
　▽経済学部１４５４人
　▽商学部１２６７人
　▽芸術学部８８９人
　▽国際関係学部
　６７０人
　▽理工学部２１１１人
　▽生産工学部
　１４４４人
　▽工学部１０５５人
　▽医学部１１５人
　▽歯学部１０９人
　▽松戸歯学部１２８人
　▽生物資源科学部
　１６９９人
　▽薬学部２０１人
　▽通信教育部３７９人
　▽短期大学部３０６人
　▽同専攻科１８人
　▼総数　１万６６６７人

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