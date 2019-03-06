総合ニュース 2019年03月27日 19:02
■１万６６６７人卒業 卒業式は３月２５日に挙行
２０１８年度の卒業者数は大学院、学部、通信教育、短期大学部合わせて１万６６６７人となった。卒業式は３月２５日、東京・九段の日本武道館で午前１０時と午後１時の２回に分けて行われる。
学部ごとの卒業生数は次の通り（３月１５日現在）
▽大学院
（修士）１０４０人
（博士）１３１人
（専門職学位）３６人
▽法学部
（一部）１５９２人
（二部）６４人
▽文理学部１９５９人
▽経済学部１４５４人
▽商学部１２６７人
▽芸術学部８８９人
▽国際関係学部
６７０人
▽理工学部２１１１人
▽生産工学部
１４４４人
▽工学部１０５５人
▽医学部１１５人
▽歯学部１０９人
▽松戸歯学部１２８人
▽生物資源科学部
１６９９人
▽薬学部２０１人
▽通信教育部３７９人
▽短期大学部３０６人
▽同専攻科１８人
▼総数 １万６６６７人
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