学部ごとの卒業生数は次の通り（３月１５日現在）

▽大学院

（修士）１０４０人

（博士）１３１人

（専門職学位）３６人

▽法学部

（一部）１５９２人

（二部）６４人

▽文理学部１９５９人

▽経済学部１４５４人

▽商学部１２６７人

▽芸術学部８８９人

▽国際関係学部

６７０人

▽理工学部２１１１人

▽生産工学部

１４４４人

▽工学部１０５５人

▽医学部１１５人

▽歯学部１０９人

▽松戸歯学部１２８人

▽生物資源科学部

１６９９人

▽薬学部２０１人

▽通信教育部３７９人

▽短期大学部３０６人

▽同専攻科１８人

▼総数 １万６６６７人