同賞は３部門あり、「科学研究費部門」は理工学部の宮崎康行教授（航空宇宙工学）と経済学部の中川雅之教授（都市経済学）、「受託・共同研究費部門」は医学部の平山篤志研究所教授（循環器内科）が受賞。「社会連携部門」は医療機器製造会社と３次元撮影が可能な歯科用Ｘ線ＣＴ装置の開発に携わった歯学部の新井嘉則特任教授（歯科放射線学）に贈られた。

科学研究費部門は科学研究費助成事業の一課題の交付額が最も高額だった研究代表者に、受託・共同研究費部門は受託・共同研究の合計研究費が最も高額だった研究代表者に、社会連携部門は企業や国との連携により社会の発展に貢献した研究者にそれぞれ贈られる。







大塚学長から賞状を受け取る中川教授