男子団体の１０㍍エア・ライフル立射６０発は１８５４・２点（満点１９６２）で１位、５０㍍ライフル三姿勢１２０発は３３７５点（満点３６００）で２位となり、総合得点は５２２９・２点。

女子団体では、１０㍍エア・ライフル立射６０発で１８２４点（満点１９６２）の６位とつまづいたが、５０㍍ライフル三姿勢１２０発では３４１９点（満点３６００）で１位と巻き返し、総合得点は５２４３点。明大にわずか１点差の準優勝だった。

男子個人の１０㍍エア・ライフル立射６０発は、本戦の上位８人が進むファイナルに本学勢５人が進出。遠藤雅也（法３＝岐阜・関有知高）が優勝、島田敦（スポーツ科２＝埼玉・栄北高）が２位、小林由斉（法４＝岐阜・関有知高）が３位と表彰台を独占した。

同５０㍍ライフル三姿勢では本学勢４人がファイナルに進み、小林が準優勝。１０㍍エア・ピストル立射６０発は河野智（危機管理１＝千葉・茂原樟陽高）が優勝、徳永大輔（危機管理２＝滋賀・水口高）が２位、広瀬元也（スポーツ科１＝広島・美鈴が丘高）が３位と、この種目も表彰台を本学が独占した。

女子個人では５０㍍ライフル三姿勢１２０発で里川日向子（法４＝栃木・真岡北陵高）が５位に入賞、１０㍍エア・ピストル立射６０発は佐成優偉麗（ゆいら）（スポーツ科３＝石川・金沢辰巳丘高）が準優勝した。

男女混合の５０㍍ライフル伏射６０発は中村優汰（法４＝群馬・明和県央高）が優勝、早川実沙（法４＝宮城・東北高）が３位だった。

真剣なまなざしでピストルを構える河野＝笹目学生寮で