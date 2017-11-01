【主な結果】

■陸上競技 ▽成年女子走り高跳び ②高橋渚（スポーツ科１） ▽同やり投げ ①北口榛花（同３） ▽少年男子Ｂ走り幅跳び ③君島茉那哉（三島高１） ■競泳 ▽成年男子２００㍍リレー ①関海哉（スポーツ科１）＝東京都 ③越嵩剛（法４）＝愛知県 ▽成年女子５０㍍自由形 ②山本茉由佳（スポーツ科１） ▽同２００㍍リレー ①山本（同１）、長谷川涼香（同１）＝東京都 ▽同４００㍍メドレーリレー ①持田早智（法１）＝千葉県 ▽少年男子Ｂ１００㍍背泳ぎ ①柳川大樹（藤沢高１） ▽同Ｂ１００㍍バタフライ ①柳川（同１） ▽同Ａ２００㍍バタフライ ②本多灯（同２） ▽同Ｂ４００㍍リレー ①讃岐徳弘（同１）、柳川（同１）＝神奈川県 ▽同Ａ４００㍍メドレーリレー ③谷口卓（豊山高２）＝東京都 ▽同Ｂ４００㍍メドレーリレー ①柳川（藤沢高１）＝神奈川県 ②瀬良紘太（豊山高１）、北川凜生（豊山中３）＝東京都 ▽同４００㍍リレー ②北川（同３）、瀬良（豊山高１）＝東京都 ▽同Ａ２００㍍平泳ぎ ②谷口（同２） ▽同Ａ５０㍍自由形 ③谷口（同２） ▽少年女子Ａ５０㍍自由形 ②大内紗雪（藤沢高２） ▽同Ｂ５０㍍自由形 ③栗山百花（同１） ▽同Ｂ１００㍍背泳ぎ ①泉原凪沙（同１） ▽同Ｂ４００㍍メドレーリレー ③泉原（同１）、栗山（同１）＝神奈川県 ▽同Ａ４００㍍リレー ③大内（同２）、佐々木杏奈（同３）、城戸佑菜（同２）、小林麗（日大高２）＝神奈川県

■ボクシング ▽成年男子バンタム級 ①村田昴（文理４） ▽同ライトフライ級 ②飯村樹輝弥（スポーツ科３） ③墨田宏光（同１） ■レスリング ▽成年男子フリースタイル８６㌔級 ②石黒隼士（スポーツ科１） ▽同１２５㌔級 ①山本泰丈（法４） ▽少年男子フリースタイル９２㌔級 ①山崎祥平（土浦日大高３）

■重量挙げ ▽成年男子６２㌔級 ③益子広幸（文理３） ▽少年男子８５㌔級 ③不破翔大（藤沢高２） ■自転車 ▽成年男子１㌔タイム・トライアル ②治田知也（スポーツ科２） ▽同スプリント ②坂本紘規（文理４） ③中島詩音（同３） ▽同ポイント・レース ①貝原涼太（生物資源科３） ③片桐東次郎（文理２）

■フェンシング ▽成年男子フルーレ ①松渕真平（文理１） ②伊藤拓真（同２） ■ゴルフ ▽成年男子団体 ②木村太一（国際関係２）＝福井県