校友・付属校ニュース 　2018年11月06日 20:40

■福井国体　競泳など１４種目で頂点に　本学勢の健闘目立つ

　福井国体が９月２９日から１０月９日まで開催され、本学勢は６競技１４種目で頂点に立った。

　【主な結果】
　■陸上競技　▽成年女子走り高跳び　②高橋渚（スポーツ科１）　▽同やり投げ　①北口榛花（同３）　▽少年男子Ｂ走り幅跳び　③君島茉那哉（三島高１）　■競泳　▽成年男子２００㍍リレー　①関海哉（スポーツ科１）＝東京都　③越嵩剛（法４）＝愛知県　▽成年女子５０㍍自由形　②山本茉由佳（スポーツ科１）　▽同２００㍍リレー　①山本（同１）、長谷川涼香（同１）＝東京都　▽同４００㍍メドレーリレー　①持田早智（法１）＝千葉県　▽少年男子Ｂ１００㍍背泳ぎ　①柳川大樹（藤沢高１）　▽同Ｂ１００㍍バタフライ　①柳川（同１）　▽同Ａ２００㍍バタフライ　②本多灯（同２）　▽同Ｂ４００㍍リレー　①讃岐徳弘（同１）、柳川（同１）＝神奈川県　▽同Ａ４００㍍メドレーリレー　③谷口卓（豊山高２）＝東京都　▽同Ｂ４００㍍メドレーリレー　①柳川（藤沢高１）＝神奈川県　②瀬良紘太（豊山高１）、北川凜生（豊山中３）＝東京都　▽同４００㍍リレー　②北川（同３）、瀬良（豊山高１）＝東京都　▽同Ａ２００㍍平泳ぎ　②谷口（同２）　▽同Ａ５０㍍自由形　③谷口（同２）　▽少年女子Ａ５０㍍自由形　②大内紗雪（藤沢高２）　▽同Ｂ５０㍍自由形　③栗山百花（同１）　▽同Ｂ１００㍍背泳ぎ　①泉原凪沙（同１）　▽同Ｂ４００㍍メドレーリレー　③泉原（同１）、栗山（同１）＝神奈川県　▽同Ａ４００㍍リレー　③大内（同２）、佐々木杏奈（同３）、城戸佑菜（同２）、小林麗（日大高２）＝神奈川県
　■ボクシング　▽成年男子バンタム級　①村田昴（文理４）　▽同ライトフライ級　②飯村樹輝弥（スポーツ科３）　③墨田宏光（同１）　■レスリング　▽成年男子フリースタイル８６㌔級　②石黒隼士（スポーツ科１）　▽同１２５㌔級　①山本泰丈（法４）　▽少年男子フリースタイル９２㌔級　①山崎祥平（土浦日大高３）
　■重量挙げ　▽成年男子６２㌔級　③益子広幸（文理３）　▽少年男子８５㌔級　③不破翔大（藤沢高２）　■自転車　▽成年男子１㌔タイム・トライアル　②治田知也（スポーツ科２）　▽同スプリント　②坂本紘規（文理４）　③中島詩音（同３）　▽同ポイント・レース　①貝原涼太（生物資源科３）　③片桐東次郎（文理２）
　■フェンシング　▽成年男子フルーレ　①松渕真平（文理１）　②伊藤拓真（同２）　■ゴルフ　▽成年男子団体　②木村太一（国際関係２）＝福井県

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