本学の付属校は１５校が出場する。バスケットボールは昨年に続き、県予選で男女同時優勝した土浦日大高が出場。出場競技は次の通り。（７月２７日判明分）

▽日大高 陸上、体操、水泳

▽櫻丘高 陸上

▽鶴ケ丘高 ソフトテニス

▽藤沢高 ソフトテニス、レスリング、ウエイトリフティング、水泳

▽豊山高 自転車、水泳、卓球、フェンシング

▽山形高 ハンドボール、柔道、テニス、ボクシング、水泳

▽東北高 陸上、体操、水泳

▽大垣日大高 柔道、相撲

▽土浦日大高 バレーボール、レスリング、バスケットボール、ヨット

▽岩瀬日大高 卓球

▽宮崎日大高 陸上、バレーボール、柔道、剣道、レスリング、テニス、体操、水泳

▽佐野日大高 陸上、剣道

▽長崎日大高 陸上、ソフトテニス、ハンドボール、サッカー、柔道、剣道、空手

▽長野日大高 剣道、水泳

▽札幌日大高 剣道、カヌー