校友・付属校ニュース 2018年08月07日 11:44
■全国高校総体 付属の出場校決まる １５校が頂点目指して全国へ
全国高校総合体育大会が７月２６日から８月２０日までの日程で三重、岐阜、静岡、愛知の４県と和歌山県（ヨット競技のみ）で行われる。
本学の付属校は１５校が出場する。バスケットボールは昨年に続き、県予選で男女同時優勝した土浦日大高が出場。出場競技は次の通り。（７月２７日判明分）
▽日大高 陸上、体操、水泳
▽櫻丘高 陸上
▽鶴ケ丘高 ソフトテニス
▽藤沢高 ソフトテニス、レスリング、ウエイトリフティング、水泳
▽豊山高 自転車、水泳、卓球、フェンシング
▽山形高 ハンドボール、柔道、テニス、ボクシング、水泳
▽東北高 陸上、体操、水泳
▽大垣日大高 柔道、相撲
▽土浦日大高 バレーボール、レスリング、バスケットボール、ヨット
▽岩瀬日大高 卓球
▽宮崎日大高 陸上、バレーボール、柔道、剣道、レスリング、テニス、体操、水泳
▽佐野日大高 陸上、剣道
▽長崎日大高 陸上、ソフトテニス、ハンドボール、サッカー、柔道、剣道、空手
▽長野日大高 剣道、水泳
▽札幌日大高 剣道、カヌー
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