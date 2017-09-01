校友・付属校ニュース 　2018年08月07日 11:44

■全国高校総体　付属の出場校決まる　１５校が頂点目指して全国へ

　全国高校総合体育大会が７月２６日から８月２０日までの日程で三重、岐阜、静岡、愛知の４県と和歌山県（ヨット競技のみ）で行われる。

　本学の付属校は１５校が出場する。バスケットボールは昨年に続き、県予選で男女同時優勝した土浦日大高が出場。出場競技は次の通り。（７月２７日判明分）
　▽日大高　陸上、体操、水泳
　▽櫻丘高　陸上
　▽鶴ケ丘高　ソフトテニス
　▽藤沢高　ソフトテニス、レスリング、ウエイトリフティング、水泳
　▽豊山高　自転車、水泳、卓球、フェンシング
　▽山形高　ハンドボール、柔道、テニス、ボクシング、水泳
　▽東北高　陸上、体操、水泳
　▽大垣日大高　柔道、相撲
　▽土浦日大高　バレーボール、レスリング、バスケットボール、ヨット
　▽岩瀬日大高　卓球
　▽宮崎日大高　陸上、バレーボール、柔道、剣道、レスリング、テニス、体操、水泳
　▽佐野日大高　陸上、剣道
　▽長崎日大高　陸上、ソフトテニス、ハンドボール、サッカー、柔道、剣道、空手
　▽長野日大高　剣道、水泳
　▽札幌日大高　剣道、カヌー

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