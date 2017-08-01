スポーツニュース 　2018年07月05日 18:37

■射撃関東学生春季　２年連続アベックＶ　男子４連覇、女子は連覇

　射撃の関東学生選手権春季大会が６月７日から１０日まで埼玉県長瀞町の長瀞射撃場で行われた。本学は男子団体総合では４連覇、女子団体総合で連覇を達成し、２年連続で男女同時優勝に輝いた。

　男子団体は、１０㍍エア・ライフル立射６０発が合計１８５５・５点（満点１９６２点）、５０㍍ライフル３姿勢１２０発が合計３３７０点（満点３６００点）でいずれも１位となり総合得点は５２３４・５点で優勝した。
　女子団体は１０㍍エア・ライフル立射６０発が合計１８２０・５点（満点１９６２点）の４位だったが、５０㍍ライフル３姿勢１２０発で合計３３９７点（満点３６００点）と巻き返し、総合得点を５２１７・５点として２位明大に２６・２点差をつけた。
　男子個人の１０㍍エア・ライフル立射６０発では本学勢５人が本戦の上位８人で争うファイナルに進み、優勝した渡辺琉仁（経済１＝埼玉・栄北高）以下５位までを独占した。１０㍍エア・ピストル立射６０発は徳永大輔（危機管理２＝滋賀・水口高）が明大選手との接戦を制した。５０㍍ライフル３姿勢１２０発は小林曲斉（法４＝岐阜・関有知高）が本戦で慶大の選手と１１４４点で並んだが、ファイナルは０・７点の僅差で惜しくも２位だった。
　女子個人は５０㍍ライフル３姿勢１２０発で里川日向子（法４＝栃木・真岡北陵高）、大和田美琴（経済４＝茨城・鬼怒商高）がそれぞれ本戦１位、２位でファイナルに進み里川が優勝。１０㍍エア・ピストル立射６０発は佐成優偉麗（ゆいら）（スポーツ科３＝石川・金沢辰巳丘高）が２位。１０㍍エア・ライフル立射６０発の里川は本戦２点差で８位以内に入れずファイナルに進めなかった。
　男女混合の５０㍍ライフル伏射６０発は小林が２位に入った。

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　　　　　　　　　　　　渡辺は１０㍍エア?ライフル立射６０発で優勝を果たした

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