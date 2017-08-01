男子団体は、１０㍍エア・ライフル立射６０発が合計１８５５・５点（満点１９６２点）、５０㍍ライフル３姿勢１２０発が合計３３７０点（満点３６００点）でいずれも１位となり総合得点は５２３４・５点で優勝した。

女子団体は１０㍍エア・ライフル立射６０発が合計１８２０・５点（満点１９６２点）の４位だったが、５０㍍ライフル３姿勢１２０発で合計３３９７点（満点３６００点）と巻き返し、総合得点を５２１７・５点として２位明大に２６・２点差をつけた。

男子個人の１０㍍エア・ライフル立射６０発では本学勢５人が本戦の上位８人で争うファイナルに進み、優勝した渡辺琉仁（経済１＝埼玉・栄北高）以下５位までを独占した。１０㍍エア・ピストル立射６０発は徳永大輔（危機管理２＝滋賀・水口高）が明大選手との接戦を制した。５０㍍ライフル３姿勢１２０発は小林曲斉（法４＝岐阜・関有知高）が本戦で慶大の選手と１１４４点で並んだが、ファイナルは０・７点の僅差で惜しくも２位だった。

女子個人は５０㍍ライフル３姿勢１２０発で里川日向子（法４＝栃木・真岡北陵高）、大和田美琴（経済４＝茨城・鬼怒商高）がそれぞれ本戦１位、２位でファイナルに進み里川が優勝。１０㍍エア・ピストル立射６０発は佐成優偉麗（ゆいら）（スポーツ科３＝石川・金沢辰巳丘高）が２位。１０㍍エア・ライフル立射６０発の里川は本戦２点差で８位以内に入れずファイナルに進めなかった。

男女混合の５０㍍ライフル伏射６０発は小林が２位に入った。



渡辺は１０㍍エア?ライフル立射６０発で優勝を果たした