▼瑞宝大綬章

重松博之（７０歳、１９７２年東京大学経済卒＝元国際関係学部教授、元会計検査院院長）

▼瑞宝重光章

熊澤孝（７０歳、７０年法卒＝元さいたま地方検察庁検事正） 滝澤孝臣（７０歳、７０年中央大学法卒＝元大学院法務研究科教授、元知的財産高等裁判所判事）

▼旭日中綬章

木津川迪洽（７１歳、６９年法卒＝元日本弁護士連合会副会長） 手塚克彦 （７３歳、７１年医卒＝元茨城県議会議員） 藤井克巳（７０歳、７０年法卒＝元日本弁護士連合会副会長）

▼瑞宝中綬章

大竹繁雄（７８歳、６９年大学院歯学研究科博士課程修了＝名誉教授、元副総長） 世木義之（７１歳、７１年法卒＝元参議院常任委員会専門員） 長谷川啓之（７９歳、７０年早稲田大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学＝名誉教授、元商学部教授）