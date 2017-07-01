総合ニュース 　2018年06月06日 20:02

■春の叙勲　本学関係者は９人　瑞宝大綬章に重松博之氏

　内閣府は４月２９日、春の叙勲受章者を発表した。
　本学関係者の中綬賞以上の受章者は９人だった。（敬称略　５月１４日判明分　年齢は４月２９日現在）

　▼瑞宝大綬章
　重松博之（７０歳、１９７２年東京大学経済卒＝元国際関係学部教授、元会計検査院院長）
　▼瑞宝重光章
　熊澤孝（７０歳、７０年法卒＝元さいたま地方検察庁検事正）　滝澤孝臣（７０歳、７０年中央大学法卒＝元大学院法務研究科教授、元知的財産高等裁判所判事）
　▼旭日中綬章
　木津川迪洽（７１歳、６９年法卒＝元日本弁護士連合会副会長）　手塚克彦　（７３歳、７１年医卒＝元茨城県議会議員）　藤井克巳（７０歳、７０年法卒＝元日本弁護士連合会副会長）
　▼瑞宝中綬章
　大竹繁雄（７８歳、６９年大学院歯学研究科博士課程修了＝名誉教授、元副総長）　世木義之（７１歳、７１年法卒＝元参議院常任委員会専門員）　長谷川啓之（７９歳、７０年早稲田大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学＝名誉教授、元商学部教授）

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