総合ニュース 2018年06月06日 20:02
■春の叙勲 本学関係者は９人 瑞宝大綬章に重松博之氏
内閣府は４月２９日、春の叙勲受章者を発表した。
本学関係者の中綬賞以上の受章者は９人だった。（敬称略 ５月１４日判明分 年齢は４月２９日現在）
▼瑞宝大綬章
重松博之（７０歳、１９７２年東京大学経済卒＝元国際関係学部教授、元会計検査院院長）
▼瑞宝重光章
熊澤孝（７０歳、７０年法卒＝元さいたま地方検察庁検事正） 滝澤孝臣（７０歳、７０年中央大学法卒＝元大学院法務研究科教授、元知的財産高等裁判所判事）
▼旭日中綬章
木津川迪洽（７１歳、６９年法卒＝元日本弁護士連合会副会長） 手塚克彦 （７３歳、７１年医卒＝元茨城県議会議員） 藤井克巳（７０歳、７０年法卒＝元日本弁護士連合会副会長）
▼瑞宝中綬章
大竹繁雄（７８歳、６９年大学院歯学研究科博士課程修了＝名誉教授、元副総長） 世木義之（７１歳、７１年法卒＝元参議院常任委員会専門員） 長谷川啓之（７９歳、７０年早稲田大学大学院経済学研究科博士課程単位取得退学＝名誉教授、元商学部教授）
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