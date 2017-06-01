【収入】収入の柱である学生生徒等納付金収入は設立３年目を迎えた危機管理学部、スポーツ科学部の学生数増加などにより、前年度比１・９６％増の１１１３億９３６７万円となった。手数料収入は入学志願者の増加に伴う入学検定料の増収などにより同３・９５％増の４０億８７７４万円。

一方、医療収入は日本大学病院と板橋病院の入院収入の減少などにより、５０７億７５１２万円（同０・１０％減）だった。補助金収入は、私立大学等経常費補助金の減少により１５３億３４６１万円（同０・５７％減）となった。

【支出】人件費支出は、職員の定年退職者増に伴う退職金の増加などにより同０・５３％増の９７８億４５８５万円となった。教育研究経費支出は、校舎建て替えに係る既存校舎の解体完了などにより、同０・２３％減の６２８億９０８０万円となった。