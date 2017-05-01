総合ニュース 2018年03月22日 12:16
■２０１８年度一般入試志願者数２年連続１１万人台 Ｎ方式の認知度確実に上昇
２０１８年度の本学一般入試志願者数（学部・短期大学部）は１１万５９８１人（３月１４日確定）で２年連続で１１万人を超えた。私立大では近畿、法政、明治、早稲田大に次ぐ５位。
学部別では１０学部（法、経済、国際関係、危機管理、生産工、工、医、歯、松戸歯、薬）で１７年度を上回り、６学部（文理、商、芸術、スポーツ科、理工、生物資源科）で減少した。
今年度から「Ａ方式第１期」の学科併願が可能となった法学部は全学科で増加した一方、生物資源科学部はセンター試験利用「Ｃ方式」（昨年度志願者は２７８０人）の廃止などにより、大きく志願者を減らした。
１４年度から導入された「Ｎ方式第１期」の志願者数は、生物資源科学部で１３５２人増となるなど、全１６学部中１２学部で増えた。今年度から行った入学検定料変更の効果があったとみられる。本学入学課の担当者は「Ｎ方式の認知度は確実に上がっている」としている。
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