総合ニュース 　2018年03月22日 12:16

■２０１８年度一般入試志願者数２年連続１１万人台　Ｎ方式の認知度確実に上昇

　２０１８年度の本学一般入試志願者数（学部・短期大学部）は１１万５９８１人（３月１４日確定）で２年連続で１１万人を超えた。私立大では近畿、法政、明治、早稲田大に次ぐ５位。

　学部別では１０学部（法、経済、国際関係、危機管理、生産工、工、医、歯、松戸歯、薬）で１７年度を上回り、６学部（文理、商、芸術、スポーツ科、理工、生物資源科）で減少した。
　今年度から「Ａ方式第１期」の学科併願が可能となった法学部は全学科で増加した一方、生物資源科学部はセンター試験利用「Ｃ方式」（昨年度志願者は２７８０人）の廃止などにより、大きく志願者を減らした。
　１４年度から導入された「Ｎ方式第１期」の志願者数は、生物資源科学部で１３５２人増となるなど、全１６学部中１２学部で増えた。今年度から行った入学検定料変更の効果があったとみられる。本学入学課の担当者は「Ｎ方式の認知度は確実に上がっている」としている。

トラックバック・著作権・リンクについて
トラックバックをされる方は事前にこちらの注意事項をお読み下さい
著作権に関してはこちらのページをお読み下さい
リンクに関してはこちらのページをお読み下さい
トラックバックURL

この記事のトラックバックURL：

このサイト内における全ての文章・画像・図表等の著作権は日本大学新聞社に帰属します
Copyright (C) NIHON UNIV. PRESS All Rights Reserved.