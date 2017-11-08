総合ニュース 　2017年11月24日 21:19

■秋の叙勲　大久保氏重光章　本学関係者９人

　秋の叙勲受章者が１１月３日に発表された。本学関係の受章者は９人だった。

　（敬称略　１１月１０日判明分　年齢は３日現在）
　▼旭日重光章　大久保満男（７５歳、１９６６年歯学部卒＝元日本歯科医師会会長）
　▼旭日中綬章　川畑俊彦（７０歳、７１年理工学部卒＝元全国建設業協会副会長）　栗原敏郎（７０歳、６９年経済学部卒＝元全国鍍金工業組合連合会会長）　白倉政司（７０歳、７０年経済学部卒＝元北杜市長）　鈴木尚（７０歳、６９年法学部卒＝元富士市長）
　▼瑞宝中綬章　小島淑男（８１歳、６５年東京教育大学大学院文学研究科博士課程単位修得退学＝本学名誉教授、元経済学部教授）　小山鐵夫（８４歳、６１年東京大学大学院生物系研究科植物学専攻博士課程修了〈理学博士〉＝元外務省国連代表部代表顧問、元米国ニューヨーク市立大学生物学部大学院教授、元生物資源科学部教授）　佐々木達郎（７０歳、７０年理工学部卒＝元防衛省技術研究本部長）　立川正三郎（７０歳、７１年横浜国立大学経営学部経営学科卒＝経済学部教授〈再雇用〉、元国税庁徴収部長）

トラックバック・著作権・リンクについて
トラックバックをされる方は事前にこちらの注意事項をお読み下さい
著作権に関してはこちらのページをお読み下さい
リンクに関してはこちらのページをお読み下さい
トラックバックURL

この記事のトラックバックURL：

このサイト内における全ての文章・画像・図表等の著作権は日本大学新聞社に帰属します
Copyright (C) NIHON UNIV. PRESS All Rights Reserved.