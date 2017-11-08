（敬称略 １１月１０日判明分 年齢は３日現在）

▼旭日重光章 大久保満男（７５歳、１９６６年歯学部卒＝元日本歯科医師会会長）

▼旭日中綬章 川畑俊彦（７０歳、７１年理工学部卒＝元全国建設業協会副会長） 栗原敏郎（７０歳、６９年経済学部卒＝元全国鍍金工業組合連合会会長） 白倉政司（７０歳、７０年経済学部卒＝元北杜市長） 鈴木尚（７０歳、６９年法学部卒＝元富士市長）

▼瑞宝中綬章 小島淑男（８１歳、６５年東京教育大学大学院文学研究科博士課程単位修得退学＝本学名誉教授、元経済学部教授） 小山鐵夫（８４歳、６１年東京大学大学院生物系研究科植物学専攻博士課程修了〈理学博士〉＝元外務省国連代表部代表顧問、元米国ニューヨーク市立大学生物学部大学院教授、元生物資源科学部教授） 佐々木達郎（７０歳、７０年理工学部卒＝元防衛省技術研究本部長） 立川正三郎（７０歳、７１年横浜国立大学経営学部経営学科卒＝経済学部教授〈再雇用〉、元国税庁徴収部長）