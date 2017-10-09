国体の「ふるさと選手制度」を採用した大会で、青森県代表として出場した兼平は初戦から落ち着いた相撲で順当に勝ち上がり、神奈川県の島袋玲海（島根クラブ）との決勝は送り倒しでものにした。

東京都代表で出た奥富は決勝で京都府の千覚原七奈（京都両洋高３）を下手出し投げで下した。

軽量級の松尾清香（さやか）（文理４＝熊本・文徳高）と無差別級の鳥井本聖奈（スポーツ科２＝埼玉栄高）はいずれも３位だった。



兼平は最後の一番を寄り切りで決めた



有終の一番、強さ凝縮 ○…「終わらないで、と思った試合は初めて。今日は百点満点」。 （・・・続きは本紙１０月号へ）





中量級で連覇した奥富

新スタイル模索 ○…「内容は悪かった」。 （・・・続きは本紙１０月号へ）