総合ニュース 　2017年09月27日 21:46

■田中理事長が４選　理事会は３４人体制で発足

　新理事による理事会が９月１０日に行われ、田中英壽理事長の再任が決定した。４期目の田中理事長、９月１日に就任した３期目の大塚吉兵衛学長を中心とした執行部が始動する。

　新理事３３人による理事会で田中理事を理事長に選任。理事長推薦の理事に井手達雄評議員が承認され、理事会は３４人体制となった。続いて理事長の代理・代行者に石井進理事が承認された。常務理事には、石井進理事、内田正人理事、井手達雄理事、服部史郎理事、大里裕行理事の５人が承認された。
　常務理事の担当は以下の通り（敬称略）
　石井進（総務、本部大学院、１３０周年記念事業・募金）、内田正人（人事〈含む男女共同参画〉）、井手達雄（財務〈含むマイナンバー〉、財務一元化推進）、服部史郎（企画広報〈含む日本大学新聞社、自己点検・評価〉）、大里裕行（管財、日本大学事業部連携推進）

副学長に３教授　
　９月１日の理事会で副学長に加藤直人文理学部長、池村正道法学部長、落合実生産工学部長の３教授が任命された。また、加藤文理学部長を学長の代理・代行者に決定した。任期は来年８月３１日まで。
　副学長の担当は次の通り（敬称略）
　加藤直人（学務、教学戦略〈含海外拠点推進〉）、池村正道（学生・就職、保健体育審議会）、落合実（研究、知的財産、学術情報）
　【理事（９月１０日現在）】　
　▽学長　大塚吉兵衛
　▽理事長推薦　井手達雄
　▽本部および各学部教職員評議員から選出　大里裕行、池村正道、加藤直人、井尻直彦、高橋史安、野田慶人、渡邊武一郎、福田弥夫、小山裕三、山本寛、落合実、出村克宣、高山忠利、本田和也、渋谷鑛、大矢祐治、本橋重康
　▽校友評議員から選出　田中英壽、阿部正也、内田俊太郎、小幡純、中川圭造、中野伍朗、廣田健史、井ノ口忠男
　▽学識経験評議員から選出　石井進、内田正人、梶原優、鴨下一郎、川良美佐雄、草間貞、服部史郎

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