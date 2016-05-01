▼旭日重光章

原中勝征（７７歳、１９６６年医卒＝元公益社団法人日本医師会会長）

▼瑞宝重光章

中井憲治（７０歳、７０年東京大学法卒＝大学院法務研究科客員教授、元法務省法務総合研究所長、元広島地方検察庁検事正） 中野哲弘（７０歳、６９年東京大学法卒＝大学院法務研究科教授、元知的財産高等裁判所長）

▼旭日中綬章

雨宮敬子（８６歳、５６年芸術卒＝彫刻家、日本芸術院会員） 菊池康雄（７５歳、６５年法卒＝元株式会社栃木銀行頭取、元一般社団法人第二地方銀行協会会長） 佐久間隆義（７０歳、６９年経済卒＝元千葉県市原市長）

▼瑞宝中綬章

井川紀道（７０歳、７３年カリフォルニア大学バークレー校経済大学院修了＝元大学院グローバル・ビジネス研究科教授、元大蔵省国際局次長） 大川善邦（８２歳、６４年東京大学大学院数物系研究科博士課程修了＝元工学部教授、大阪大学名誉教授） 岡野道夫（７９歳、６９年大学院文学研究科博士課程単位取得退学＝名誉教授、元商学部教授） 粕谷進（７９歳、６４年大学院法学研究科修士課程修了＝名誉教授、元経済学部教授） 加藤康司（７３歳、７４年東北大学大学院工学研究科博士課程修了＝元工学部教授、東北大学名誉教授） 加藤常雄（７０歳、７１年理工卒＝元札幌防衛施設局長） 川井昴（７９歳、６２年文理卒＝名誉教授、元文理学部教授） 上崎省吾（７９歳、６１年第二工〈現、工〉卒＝群馬大学名誉教授） 小林宏晨（７９歳、６４年ヴェルツブルク大学法学部修了＝名誉教授、元法学部教授） 竹腰昭弘（７０歳、７１年工卒＝元防衛省技術研究本部陸上装備研究所長）