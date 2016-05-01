総合ニュース 　2017年05月24日 20:29

■春の叙勲　本学関係１６人　３氏に重光章

　内閣府は４月２９日、春の叙勲受章者を発表した。本学関係者の中綬章以上の受章者は１６人だった。（敬称略　５月１１日判明分　年齢は４月２９日現在）

　▼旭日重光章
　原中勝征（７７歳、１９６６年医卒＝元公益社団法人日本医師会会長）
　▼瑞宝重光章
　中井憲治（７０歳、７０年東京大学法卒＝大学院法務研究科客員教授、元法務省法務総合研究所長、元広島地方検察庁検事正）　中野哲弘（７０歳、６９年東京大学法卒＝大学院法務研究科教授、元知的財産高等裁判所長）
　▼旭日中綬章
　雨宮敬子（８６歳、５６年芸術卒＝彫刻家、日本芸術院会員）　菊池康雄（７５歳、６５年法卒＝元株式会社栃木銀行頭取、元一般社団法人第二地方銀行協会会長）　佐久間隆義（７０歳、６９年経済卒＝元千葉県市原市長）
　▼瑞宝中綬章
　井川紀道（７０歳、７３年カリフォルニア大学バークレー校経済大学院修了＝元大学院グローバル・ビジネス研究科教授、元大蔵省国際局次長）　大川善邦（８２歳、６４年東京大学大学院数物系研究科博士課程修了＝元工学部教授、大阪大学名誉教授）　岡野道夫（７９歳、６９年大学院文学研究科博士課程単位取得退学＝名誉教授、元商学部教授）　粕谷進（７９歳、６４年大学院法学研究科修士課程修了＝名誉教授、元経済学部教授）　加藤康司（７３歳、７４年東北大学大学院工学研究科博士課程修了＝元工学部教授、東北大学名誉教授）　加藤常雄（７０歳、７１年理工卒＝元札幌防衛施設局長）　川井昴（７９歳、６２年文理卒＝名誉教授、元文理学部教授）　上崎省吾（７９歳、６１年第二工〈現、工〉卒＝群馬大学名誉教授）　小林宏晨（７９歳、６４年ヴェルツブルク大学法学部修了＝名誉教授、元法学部教授）　竹腰昭弘（７０歳、７１年工卒＝元防衛省技術研究本部陸上装備研究所長）

トラックバック・著作権・リンクについて
トラックバックをされる方は事前にこちらの注意事項をお読み下さい
著作権に関してはこちらのページをお読み下さい
リンクに関してはこちらのページをお読み下さい
トラックバックURL

この記事のトラックバックURL：

このサイト内における全ての文章・画像・図表等の著作権は日本大学新聞社に帰属します
Copyright (C) NIHON UNIV. PRESS All Rights Reserved.