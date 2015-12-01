総合ニュース 2016年11月22日 11:08
■秋の叙勲 本学関係者は８人 松浪、仲宗根両氏に重光章
秋の叙勲受章者が１１月３日に発表された。
本学関係の受章者は８人だった。（敬称略 １１月７日判明分 年齢は３日現在）
▼旭日重光章
松浪健四郎（７０歳、１９７２年大学院文学研究科修士課程修了＝本学客員教授、元文部科学副大臣）
▼瑞宝重光章
仲宗根一郎（７０歳、６８年法学部卒＝元大阪高等裁判所判事〈部総括〉）
▼旭日中綬章
稲葉孝彦（７１歳、６７年法学部卒＝元東京都小金井市長）
▼瑞宝中綬章
戸田善久（７８歳、６３年歯学部卒＝本学名誉教授、元常任監事、元副総長、元歯学部長） 板本守正（７９歳、６３年東京大学大学院数物系研究科修士課程修了＝本学名誉教授、元生産工学部教授） 菅野長右エ門（７５歳、６３年農獣医〈現、生物資源科〉学部卒＝元宇都宮大学学長） 佐伯惠通（７０歳、６９年生産工学部卒＝元大阪防衛施設局長） 寺西重郎（７３歳、６７年一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了＝本学客員教授、元商学部教授、一橋大学名誉教授）
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