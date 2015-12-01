本学関係の受章者は８人だった。（敬称略 １１月７日判明分 年齢は３日現在）

▼旭日重光章

松浪健四郎（７０歳、１９７２年大学院文学研究科修士課程修了＝本学客員教授、元文部科学副大臣）

▼瑞宝重光章

仲宗根一郎（７０歳、６８年法学部卒＝元大阪高等裁判所判事〈部総括〉）

▼旭日中綬章

稲葉孝彦（７１歳、６７年法学部卒＝元東京都小金井市長）

▼瑞宝中綬章

戸田善久（７８歳、６３年歯学部卒＝本学名誉教授、元常任監事、元副総長、元歯学部長） 板本守正（７９歳、６３年東京大学大学院数物系研究科修士課程修了＝本学名誉教授、元生産工学部教授） 菅野長右エ門（７５歳、６３年農獣医〈現、生物資源科〉学部卒＝元宇都宮大学学長） 佐伯惠通（７０歳、６９年生産工学部卒＝元大阪防衛施設局長） 寺西重郎（７３歳、６７年一橋大学大学院経済学研究科修士課程修了＝本学客員教授、元商学部教授、一橋大学名誉教授）