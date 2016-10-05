豊山高の吉田惇哉（３）が競泳男子１５００㍍自由形で優勝するなど７校が１４種目で入賞した。

【主な結果】

▽日大高 体操女子団体総合 ③ ▽鶴ケ丘高 空手道女子個人形 ②尾野真歩（３） ▽豊山高 競泳男子２００㍍背泳ぎ ②田中瑛之介（３） 同１００㍍背泳ぎ ⑦田中 同４００㍍自由形 ②吉田惇哉（３） ⑤坂登暉（とあき）（３） 同１５００㍍自由形 ⑧坂 同１００㍍平泳ぎ ⑤塚田大輝（３） 同２００㍍平泳ぎ ⑤塚田 ▽山形高 競泳女子１００㍍背泳ぎ ⑤須藤美里（３） ▽東北高 競泳女子５０㍍自由形 ④国分香奈（３） ▽土浦日大 柔道女子７０㌔級 ベスト８ 長沼悦子（２） 剣道男子団体 ベスト８ 優秀選手 木村俊喜（３） レスリング男子８４㌔級 ベスト８ 山崎祥平（１） ▽佐野日大 陸上競技男子５０００㍍ ⑧大森龍之介（３）