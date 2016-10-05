　2016年10月05日 18:08

■競泳の吉田が頂点 付属７校、１４種目で入賞 高校総体

全国高校総合体育大会が７月２６日から８月２０日まで中国地方の全県と和歌山県で開催された。本学付属高は１６校が出場した。

豊山高の吉田惇哉（３）が競泳男子１５００㍍自由形で優勝するなど７校が１４種目で入賞した。
【主な結果】
　▽日大高　体操女子団体総合　③　▽鶴ケ丘高　空手道女子個人形　②尾野真歩（３）　▽豊山高　競泳男子２００㍍背泳ぎ　②田中瑛之介（３）　同１００㍍背泳ぎ　⑦田中　同４００㍍自由形　②吉田惇哉（３）　⑤坂登暉（とあき）（３）　同１５００㍍自由形　⑧坂　同１００㍍平泳ぎ　⑤塚田大輝（３）　同２００㍍平泳ぎ　⑤塚田　▽山形高　競泳女子１００㍍背泳ぎ　⑤須藤美里（３）　▽東北高　競泳女子５０㍍自由形　④国分香奈（３）　▽土浦日大　柔道女子７０㌔級　ベスト８　長沼悦子（２）　剣道男子団体　ベスト８　優秀選手　木村俊喜（３）　レスリング男子８４㌔級　ベスト８　山崎祥平（１）　▽佐野日大　陸上競技男子５０００㍍　⑧大森龍之介（３）

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